Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 9 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,27 рубля (минус 25 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 88,87 рубля (минус 9 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, в начале сессии пара доллар/рубль отступит в район 73,2 рубля. В дальнейшем американская валюта может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 73—75 рублей, ближе к окончанию дня доллар попытается отыграть потери. Данный коридор может остаться актуальным для американской валюты в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Рубль в паре с долларом по-прежнему остается в коридоре 73—74,7. Скорее всего, сегодня с утра пара доллар/рубль попытается уйти ближе к нижней границе диапазона, но шансов на ее пробой нет», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.