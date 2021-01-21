Предложения Минфина РФ по совершенствованию налогового режима в специальных административных районах (САР) направлены на создание конкурентного режима для компаний по сравнению с другими странами, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.



В среду Минфин опубликовал законопроект, согласно которому резиденты САР смогут претендовать на льготные налоговые ставки при соблюдении ряда условий.

«Предлагаем создать такие налоговые условия, которые будут стимулировать международные холдинговые компании перерегистрировать свой бизнес в эти районы. При этом предполагается физическое присутствие компании в САР, а не просто формальное, что будет способствовать развитию регионов», — приводится комментарий Сазанова в сообщении Минфина в четверг.

«Разрабатывая параметры налогового режима, мы исходили из того, чтобы удалось соблюсти баланс интересов как бизнеса, так и государства. После реализации всех этих изменений в САР будет создан конкурентный налоговый режим для холдинговых компаний по сравнению с теми, которые сейчас предлагаются в других странах», — добавил замминистра.

Согласно опубликованному в среду проекту, Минфин, в частности, предлагает резидентам САР льготную ставку налога на прибыль в 5%, на дивиденды — 10%, но при условии инвестиций в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической или инженерной инфраструктуры в объеме не менее 300 млн рублей в течение двух лет. Кроме того, на территории спецрайонов у компании должен быть офис площадью от 100 кв. м и с численностью работниковне менее 15, а доля доходов от пассивной деятельности должна быть более 90%.

Также Минфин предлагает освободить от налогообложения в России доходы иностранных филиалов компаний при выполнении ряда условий и ввести стабилизационные оговорки, направленные на сохранение и неухудшение налоговых условий в части НДФЛ и налога на прибыль для резидентов САР.

Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).