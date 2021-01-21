Изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2021 года, позволят уменьшить нагрузку на кредитные потребительские кооперативы (КПК) без ущерба для контроля за их финансовой устойчивостью. Указание Банка России учитывает предложения рынка кредитной кооперации и надзорную практику регулятора.

«Небольшим КПК, объединенным по социальному и профессиональному принципам, станет легче соблюдать финансовый норматив максимального размера риска на одного сберегателя или группу аффилированных лиц (ФН2). При его расчете не будут учитываться займы, предоставленные некоммерческой организацией, члены которой являются пайщиками КПК, либо работодателем или профессиональным союзом, работники которых объединены в КПК», — поясняет регулятор.

Также уточнены показатели, используемые для расчета финансовых нормативов направления средств на непрофильную деятельность (ФН7) и ликвидности (ФН8), что сделает расчет более понятным, а также приведет к снижению нагрузки для 15% участников рынка.

Кроме того, при расчете финансовых нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу аффилированных лиц (ФН2, ФН3) для повышения финансовой устойчивости крупных и социально значимых участников рынка требования к значениям нормативов КПК, размер активов которых превышает 500 млн рублей, приравнены к КПК, число пайщиков которых превышает 3 тыс.