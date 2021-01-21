ЦБ установил официальные курсы валют на 22 января.

Курс доллара повысился на 1,44 копейки, составив 73,3694 рубля (73,355 рубля на 21 января). Курс евро снизился на 18,06 копейки, до 88,9677 рубля (89,1483 рубля на 21 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,65 рубля (плюс 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,42 рубля (плюс 46 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,2—73,75 рубля за доллар и 88,84—89,56 рубля за евро.