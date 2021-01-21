Банк России приказом от 21 января 2021 года отозвал лицензии на осуществление страхования у СК «БИН Страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3487). Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России», — говорится в сообщении ЦБ.

В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и на осуществление перестрахования.

