Клиенты брокеров, совершающие сделки с плечом (когда используются не только собственные, но и заемные средства), смогут применять в качестве обеспечения обязательств перед брокером драгоценные металлы, помимо денег и ценных бумаг. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст.

Новые правила сделок с плечом (или маржинальной торговли) расширят доступный инвесторам инструментарий и позволят брокерам учитывать большее количество активов в качестве обеспечения.

Соответствующие поправки в законодательство были приняты в конце 2019 года. Указание Банка России позволит реализовать их на практике и заменит прежнее указание о регулировании маржинальной торговли. Основные положения документа вступят в силу с 29 января 2021 года, за исключением норм о применении требований акта к портфелям, в которые ценные бумаги не входят, но которые включают иностранную валюту или драгоценные металлы. На такие портфели действие указания распространится с 1 октября 2021 года.

Ранее Банк России рекомендовал участникам рынка не предлагать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые продукты, в том числе маржинальные операции, которые должны быть доступны только инвесторам, имеющим необходимый опыт работы на финансовом рынке.