Рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило для СДМ-Банка и Экспобанка прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента с «негативного» до «стабильного». СДМ-Банку РДЭ подтверждены на уровне «BB», рейтинг устойчивости — на уровне «bb», а РДЭ и рейтинг устойчивости Экспобанка подтверждены на уровнях «BB-» и «bb-» соответственно.

Пересмотр прогнозов отражает снижение связанного с пандемией давления на кредитные профили банков, следует из релиза . По мнению Fitch, запасы банков по прибыли до создания резервов и капиталу достаточны для абсорбирования любого дополнительного давления в связи с пандемией и сложной экономической обстановкой.

Рейтинги устойчивости обоих банков учитывают длительный период хороших финансовых результатов в течение кредитного цикла, адекватные позиции по фондированию и ликвидности и ограниченные по состоянию на сегодняшний день масштабы ухудшения качества активов после начала пандемии, но также их ограниченные доли на концентрированном российском банковском рынке. Рейтинг устойчивости СДМ-Банка на уровне «bb» также отражает его консервативный уровень аппетита к риску и несколько консервативную структуру активов. Рейтинг устойчивости Экспобанка на уровне «bb-» учитывает его активный рост в предыдущий период за счет покупки более мелких банков и быстрый органический рост в сегменте автофинансирования в последние годы.



Fitch указывает, что в январе 2021 года Экспобанк приобрел 8,5% СДМ-Банка у Firebird Aurora Fund Ltd, увеличив свою долю в банке до 23,5%. По мнению агентства, данная трансакция нейтральна для рейтингов обоих банков, поскольку основатель и основной акционер СДМ-Банка Анатолий Ландсман сохраняет над ним контроль и никаких изменений в корпоративном управлении или стратегии не ожидается. По информации руководства Экспобанка, для последнего это портфельная инвестиция.

