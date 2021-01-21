Банк «Открытие» заключил с группой компаний «Евроинвест Девелопмент» сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу. В рамках соглашения компания «Евроинвест Благодатная», которая осуществляет строительство жилого комплекса бизнес-класса «ID Парк Победы», получит кредитные средства на сумму свыше 8 млрд рублей.

Как следует из релиза «Открытия», жилой комплекс «ID Парк Победы» строится в Санкт-Петербурге. Он будет состоять из шести многоквартирных домов общей жилой площадью 50 тыс. кв. м со встроенной подземной автостоянкой, детским садом и школой. Строительство жилых корпусов будет осуществляться в рамках трех очередей.



Ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса запланирован на IV квартал 2023 года, второй и третьей очереди — на III квартал 2024 года.