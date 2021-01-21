СберБанк тестирует возможность подтверждения операций клиентов с помощью голосовой биометрии для защиты от мошенников. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам зампред правления банка Кирилл Царев.

«Мы сейчас настраиваем искусственный интеллект, [чтобы] если вдруг клиент сообщил свои персональные данные, мы все-таки могли это блокировать. В каких-то случаях мы хотим применять элементы биометрии: например, если операцию совершаете вы, то вы можете подтвердить ее с помощью биометрии, голосом. Это один из способов защиты от того, что кто-то за вас собирается сделать этот платеж или даже если завладел вашим телефоном. Мы пока это вводим не на все операции, но инструмент будет со временем масштабирован», — рассказал Царев.



Он уточнил, что для этого необходимо сдать в банк биометрические данные.