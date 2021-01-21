СберБанк рассчитывает к концу года запустить альтернативу пластиковым картам в виде единого электронного кошелька, к которому будут привязаны все счета, в том числе бонусные и кредитные. Об этом журналистам сообщил зампред правления банка Кирилл Царев, передает ТАСС.

«Для нас это большой фундаментальный проект, двигается он частями, потому что это технологически сложно. Полноценный кошелек, который мы хотим видеть, у нас появится к концу года. Каждый квартал мы будем добавлять какие-то функции», — рассказал он.

При этом зампред правления кредитной организации отметил, что безопасность данного инструмента будет на самом высоком уровне.



О том, что СберБанк в будущем планирует предложить клиентам альтернативу пластиковым картам в виде единого электронного кошелька, Царев рассказывал в рамках презентации обновленной стратегии «Сбера» в конце 2020 года, напоминает ТАСС.

