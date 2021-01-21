Экономическая активность в России в начале 2021 года в целом оставалась на уровне прошлого квартала, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком очередного выпуска «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Недельное отклонение объема входящих платежей от среднего уровня IV квартала 2020 года на первой рабочей неделе 2021 года (11—15 января) оказалось положительным, составив 9,3%, но было почти полностью обеспечено ростом финансовых потоков в отрасли государственного потребления. Отклонение без учета отраслей добычи, нефтепродуктов и государственного управления было близким к нулю (минус 0,6%). При этом динамика по группам отраслей оставалась разнонаправленной: рост в потреблении и экспорте компенсировался снижением потоков в инвестиционных отраслях.
В ЦБ уточняют, что начиная с этого выпуска применяется новая методология расчета показателей, используемых в мониторинге. «По мере нормализации ситуации в экономике информация об отраслевых финансовых потоках может использоваться не для оценки отклонений от докризисных уровней, а как индикатор изменений деловой активности. Начиная с текущего выпуска «Мониторинга» мы переходим к скорректированной методологии расчета отклонений финансовых потоков по России в целом, сравнивая недельный уровень входящих потоков по отраслям и укрупненным группам отраслей со среднедневным уровнем предыдущего календарного квартала. Данное сравнение нацелено на формирование на базе оперативной информации по отраслевым финансовым потокам дополнительной краткосрочной оценки динамики ВВП на качественном, а также — в перспективе — на количественном уровне», — поясняет регулятор, напоминая, что ранее оценивалось отклонение входящих платежей от докоронавирусного уровня.
На отчетной неделе в отраслях, ориентированных на экспорт, продолжилась тенденция к плавному восстановлению. Рост объемов входящих платежей к среднему объему в предыдущем квартале составил 9,1%. Основной вклад внесла наиболее крупная отрасль этой группы — добыча нефти и газа. Поддержку также оказала оптовая торговля, где на отчетной неделе был зафиксирован рост входящих платежей. В свою очередь зафиксированная положительная динамика в добыче угля в значительной степени объясняется ростом экспортного спроса из-за холодной зимы в ряде зарубежных стран.
В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на отчетной неделе рост объема входящих платежей составил 5,3%. Основной положительный вклад внесли операции с недвижимым имуществом, финансовые услуги и сельское хозяйство.
В отраслях инвестиционного спроса за рабочую неделю с 11 по 15 января отклонение среднего входящего дневного потока от среднего значения за IV квартал 2020 года составило минус 12,5%. После достаточно уверенной динамики в конце декабря год начался с ухудшения показателей практически во всех отраслях инвестиционного спроса. «Достоверное устранение возможного временного негативного эффекта начала календарного года на деловую активность посредством статистических процедур сезонной корректировки представляется крайне затруднительным. С учетом этого преждевременно делать вывод о появлении негативных тенденций в инвестиционных отраслях. Вероятно, в течение последующих недель динамика платежей в них постепенно нормализуется», — комментируют в Центробанке.
В отраслях государственного потребления с 11 по 15 января положительная динамика входящих потоков продолжилась: отклонение среднего дневного потока за отчетную неделю от среднего за предыдущий квартал составило плюс 45,4%.
Динамика финансовых потоков на региональном уровне в целом подтверждает данные других краткосрочных и оперативных индикаторов, указывающих на стабилизацию деловой активности в декабре после ее некоторого ослабления в октябре — ноябре на фоне роста заболеваемости, указывают в ЦБ. В декабре на федеральном уровне отмечалось превышение суммарных входящих финансовых потоков, взвешенных в соответствии с долями в валовом региональном продукте, на 2,2% год к году против снижения на 0,5% год к году в ноябре. Улучшение динамики наблюдалось в половине федеральных округов (Центральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском ФО).