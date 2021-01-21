Археологи выяснили, что древние жители Центральной Европы использовали однотипные бронзовые кольца, топоры и полоски металла в качестве своеобразных денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью с описанием исследования, которую опубликовал научный журнал Plos One.

«Более чем у 70% подобных артефактов форма и масса были стандартными, то есть они представляли собой раннюю форму денег. Первые «евро» выглядели крайне разнообразно: они были похожи на кольца, «ребра» и головки топоров», — рассказал один из авторов статьи, доцент Лейденского университета (Нидерланды) Майкел Кёйперс.

Человечество изобрело деньги относительно недавно, в начале бронзового века. Традиционно считается, что первые их аналоги появились на территории Месопотамии около 5 тыс. лет назад. Ценность того или иного товара определялась в сиклях — стандартизированных единицах массы, которыми измеряли ячмень и другие злаки.

Впоследствии реальную меру ячменя или других товаров заменили условным эквивалентом в виде серебряных и бронзовых слитков, их оборот и ценность регулировало государство. Первые золотые и серебряные монеты появились в малоазиатском государстве Лидия в промежутке между 650 и 600 годами до н. э. Ученых давно интересует, как произошел этот переход и как возникли стандарты массы, которые древние люди использовали до появления полноценных денег.

Кёйперс и его коллеги предположили, что обнаружили один из древнейших примеров использования аналогов денег на территории Центральной и Восточной Европы. В ходе своей работы они изучали самые распространенные типы артефактов бронзового века в этом регионе.

Археологи исходили из предположения, что предметы, которые могли быть аналогом денег, должны встречаться на территории Центральной и Восточной Европы в большом количестве и, следовательно, все жители региона должны быть хорошо с ними знакомы. Анализ археологических находок говорит о том, что на эту роль могли претендовать три типа предметов: бронзовые кольца, головки топоров и «ребра» — узкие полоски из металла, по форме похожие на полукольца или человеческие реберные кости.

Кёйперс отмечает, что даже если в древних европейских поселениях нашли много подобных артефактов, это еще не означает, что они играли роль денег. У них вдобавок должны быть ключевые черты месопотамских сиклей и современных денег — однотипность.

Изучение более чем 5 тыс. подобных находок показало, что масса более чем 70% колец была примерно одинакова — около 195 г. Кроме того, эти кольца были очень похожи друг на друга внешне.

То же самое было характерно для более чем половины «ребер» и головок топоров. Поэтому исследователи предполагают, что в Центральной и Восточной Европе их могли использовать в качестве разных типов денег. Кроме того, в регионе могла существовать некая форма меновой торговли разными типами бронзовых денег.



Древние жители Европы могли использовать те же предметы как своеобразные инструменты для взвешивания других товаров и предметов обмена. Кёйперс и его коллеги надеются, что дальнейшие раскопки и изучение древнейших европейских систем мер и весов помогут проверить, так ли это было на самом деле.