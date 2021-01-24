Банк «Кузнецкий» в рамках госпрограммы Минэкономразвития РФ по предоставлению льготных кредитов малому и среднему бизнесу предлагает займы по сниженной ставке — не более 7% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«По новым правилам госпрограммы по предоставлению льготных кредитов МСБ, утвержденным правительством, максимальная ставка кредитования не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ, увеличенную на 2,75 процентного пункта. На сегодняшний день ставка ЦБ составляет 4,25%, а значит, кредиты будут выдаваться максимум под 7% годовых (4,25 плюс 2,75). Ранее ставка по льготным займам по программе Минэкономразвития РФ составляла не более 8,5% годовых», — говорится в релизе.



В банке напоминают, что кредиты в рамках госпрограммы предоставляются на следующие цели: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, а также рефинансирование действующих кредитов, удовлетворяющих условиям программы.