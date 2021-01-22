Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получила новые ключевые показатели эффективности (KPI), пишет РБК , ссылаясь на источники. По их словам, правительство будет оценивать, в каких объемах госкорпорация финансирует проекты, направленные на достижение национальных целей, как привлекаются сторонние инвестиции, во сколько обходится управление портфелем, сколько средств ВЭБ возвращает в результате работы с проблемными активами и другие направления работы. Представитель ВЭБа введение показателей подтвердил.

KPI для госкорпорации состоят из двух частей, каждая имеет долю в итоговом показателе: совокупный вес задач, связанных с достижением национальных целей, составляет 65%, еще 35% приходится на обеспечение финансовой устойчивости.

«ВЭБ.РФ» в 2021 году должен направить 849,6 млрд рублей на поддержку проектов, влияющих на исполнение национальных целей России: 770,6 млрд рублей должны пойти на проекты для национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», 54,6 млрд рублей — на «Комфортную и безопасную среду для жизни», 4,3 млрд рублей — на «Цифровую трансформацию». На поддержку несырьевого неэнергетического экспорта должно пойти 320 млрд рублей. Объем принятых ВЭБом обязательств по поддержке проектов по уже подписанным соглашениям планируется на уровне 750 млрд рублей. Общая стоимость проектов должна втрое превышать объем участия ВЭБа. Представитель ВЭБа сообщил, что показатели будут оцениваться на основании отчетности по МСФО.

Правительство утвердило KPI для институтов развития Показатели эффективности разработали для «Сколково», «ДОМ.РФ», Корпорации МСП и других.

Среди других KPI — обеспечение прироста пенсионных накоплений, которыми управляет ВЭБ, на уровне «инфляция плюс 1 процентный пункт». По итогам трех кварталов 2020 года их доходность составляет 6,82% при инфляции 3,67% годовых в сентябре. KPI по финансовой устойчивости предусматривают необходимость удерживать административно-хозяйственные расходы на уровне не выше 1% от размера активов ВЭБа, а также обеспечить возврат средств из портфеля проблемных активов в размере 64 млрд рублей и соблюдать достаточность капитала на уровне нормативных требований.

Объем проблемных активов на конец 2015 года, по оценке Fitch, составлял 1,5 трлн рублей, но за четыре года, на конец 2019-го, обесцененные кредиты снизились до 670 млрд рублей, заявил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По оценкам Fitch, с 2015 года до середины 2020-го ВЭБ получил от государства поддержку капиталом в размере около 1,5 трлн рублей.