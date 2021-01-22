Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает необходимым создать единый реестр разрешений и лицензий для бизнеса в рамках «регуляторной гильотины», сообщил в пятницу ТАСС директор департамента законотворческой деятельности ТПП Дмитрий Фадеев.

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко предложил президенту Владимиру Путину распространить принципы «регуляторной гильотины» на существующую в стране систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса. По его словам, сейчас существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов. Григоренко отмечал, что «в настоящий момент порядок и требования к получению этих разрешений достаточно разные, где-то даже архаичные».

«Палата приветствует планы правительства по систематизации, сокращению перечня требований, упрощению порядка предоставления разрешительных документов. Учитывая общий тренд «цифровизации контроля», можно было бы подумать над созданием единого реестра разрешений и лицензий. Такой реестр мог бы не только играть роль «информационного стенда» для бизнеса о требованиях для получения лицензии, но и одновременно служить инструментом для межведомственного обмена между госорганами документов, полученных от предпринимателей», — сказал Фадеев.

По его словам, многие лицензионные нормы были установлены в начале 1990-х годов, например положение о порядке лицензирования пользования недрами (от 15 июля 1992 года). Однако «регуляторная гильотина» их так и не затронула — реформу было решено на первом этапе распространить только на требования, проверяемые в рамках госконтроля, уточнил он.

Фадеев рассказал также о том, с какими сложностями при выдаче лицензий и разрешений сталкивается бизнес. «К примеру, в комплект документов, необходимых для получения лицензии на продажу алкоголя, входят копии учредительных документов, которые Росалкогольрегулирование может получить в Федеральной налоговой службе России в рамках межведомственного взаимодействия. А для соискателя лицензии это означает сбор дополнительных бумаг, временные издержки», — рассказал он, отметив, что в законе о госконтроле уже есть норма, согласно которой проверяющим запрещено требовать у контролируемых лиц документы и иные сведения, которые уже находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов. «Целесообразно было бы аналогичное правило в ближайшее время распространить и на процесс получения лицензий и разрешений», — добавил он.

С 1 января в России заработала новая система контрольно-надзорного законодательства, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина». К этому дню проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись. Работа в рамках «регуляторной гильотины» ведется в двух направлениях. Первое — построение новой системы обязательных требований, соответствующих современному уровню технологического развития и риск-ориентированному подходу. Второе — установление детальных правил, относящихся к организации контрольно-надзорной деятельности.

