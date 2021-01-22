Выездной туристический поток из России в 2020 году сократился на 80%, а расходы россиян за рубежом — на 27 млрд долларов, свидетельствуют данные «СберИндекса» (аналитического портала СберБанка SberIndex.ru).

Летом число путешествующих россиян упало по всем международным направлениям; зимой зарегистрирован рост выезжающих в Танзанию (плюс 358% в годовом выражении), на Мальдивы (плюс 26%) и в Кению (плюс 34%).

Во время новогодних праздников 2020—2021 годов число российских туристов на Мальдивах и в Танзании достигло показателей Египта и оказалось вдвое выше, чем на Кубе. Туристический поток в Таиланд, некогда лидирующее зимнее направление, упал практически до нуля.

Внешний туризм в значительной степени был замещен внутренним. Более половины (53%) из тех, кто летом 2019 года отдыхал за рубежом, в тот же период 2020-го совершили поездки по России; зимой — более четверти (28%).

Туристические траты в России в летний сезон росли быстрее туристического потока на 10 процентных пунктов.

Высокая активность путешественников по России летом 2020 года позволила закрыть год без потерь объемов во внутреннем туризме.

Летом регионы маршрута по городам Золотого кольца вошли в топ-10 по приросту туристического потока.