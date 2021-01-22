Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,83% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 394,26 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,8% и равнялся 1 446,24 пункта.

Конец недели мировые рынки могут завершить снижением, допускает главный аналитик ПСБ Роман Антонов. По его словам, настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные. Так, азиатские площадки демонстрируют слабость, теряя в среднем около 0,6%, в «красной зоне» торгуются и индексы в США. Котировки Brent откатываются от локальных максимумов.

В четверг индекс Мосбиржи потерял 1,2%.

«Сегодня коррекционное движение, вероятно, продолжится, чему будут способствовать слабая глобальная конъюнктура фондовых площадок и откат нефтяных котировок. В результате индекс Мосбиржи может выпасть из диапазона 3 400—3 500 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 3 300 пунктов», — комментирует эксперт.