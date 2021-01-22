Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 34 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 38 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 45 копеек и составил 74,29 рубля, а евро подорожал до 90,35 рубля (плюс 51 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра для национальной валюты сложился негативный внешний фон. По его словам, в начале сессии ожидается преобладание продаж в рубле, что приведет к подъему пары доллар/рубль в район 74 рублей. В дальнейшем негативная динамика в рубле может сохраниться, что приведет к закреплению американской валюты в верхней половине диапазона 73—75 рублей, который может быть актуальным для доллара в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Нет шансов даже на небольшое укрепление у рубля, несмотря на поддержку со стороны налогового периода. При ухудшении ситуации пара доллар/рубль отправится проверять на прочность сопротивление 74,7, пробой которого откроет дорогу на отметку 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.