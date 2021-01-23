🔸 Более двух десятков страховых компаний в 2020 году лишились лицензий по различным причинам. О том, что в этом случае делать страхователям, узнаем из рубрики FinTok.



🔸 В правительстве снова обсуждают вопрос о продлении программы льготной ипотеки на новостройки. О том, что будет происходить со ставками и ценами на недвижимость, когда она закончится, узнаем из публикации «Выше некуда».



🔸 Прошлогодняя пандемия внесла серьезные изменения в программы добровольного медстрахования. О новых трендах и сервисах, которые предлагает рынок, рассказываем здесь.



🔸 В России активно развиваются сервисы pay on demand, позволяющие получать заработанные средства досрочно. О том, как они устроены и станут ли достойной заменой займам «до зарплаты», читаем в публикации.

🔸 Фора-Банк предлагает карты уровня Gold и Platinum с бесплатным обслуживанием. В том, что еще входит во «Все включено» от Фора-Банка, выясняем в «Разборе Банки.ру».