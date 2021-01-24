Клиенты Райффайзенбанка теперь могут открыть расчетный счет юридического лица в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Функция доступна на мобильных устройствах на базе операционной системы Android, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для этого в мобильном приложении нужно указать информацию о единоличном управляющем органе, учредителях и бенефициарах компании, размерах долей, а также приложить устав.

«Это позволяет легко и быстро открыть расчетный счет юрлица онлайн, используя только мобильное приложение. Клиенты — юридические лица могут сэкономить время на рутинных процессах и выполнять их, находясь в любой точке», — отметил руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен Бизнес Онлайн» Никита Ендальцев.