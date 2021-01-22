Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (tax free) продлевается до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении на сайте Кабмина. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Не действует tax free в отношении подакцизных товаров. Таких, например, как алкоголь и табак. Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через Интернет», — отмечается в сообщении.

В Кабмине напомнили, что осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат, что позволит сделать процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, максимально простым и удобным.