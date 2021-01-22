Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 20 января составил 330 млн долларов, снизившись с уровня прошлой недели в 370 млн, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.



BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Российские активы получили притоки в размере 330 миллионов долларов после 370 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.