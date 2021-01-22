Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил ролик для автовладельцев, разъясняющий порядок оформления ДТП по европротоколу, в том числе при помощи мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол». Об этом сообщает пресс-служба РСА, Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности.

Ролик представляет собой подробную видеоинструкцию для автовладельца, попавшего в ДТП, и объясняет, в каких случаях можно оформлять ДТП по европротоколу, в каком случае каким приложением пользоваться, какие действия нужно предпринять после оформления ДТП для получения выплаты.

РСА напоминает, что в настоящее время приложение «ДТП.Европротокол», при помощи которого можно выполнить фотофиксацию ДТП с последующим оформлением бумажного извещения о ДТП, и «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить извещение о ДТП в электронном виде, действуют на всей территории РФ и позволяют оформить небольшое ДТП примерно за 15 минут.