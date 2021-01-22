Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе снизился до 47,5 пункта с декабрьских 49,1 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Организация отмечает, что январское значение показателя стало минимальным за последние два месяца. «Динамика свидетельствует о спаде деловой активности третий месяц подряд и о самом резком падении с ноября», — говорится в сообщении. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения показателя до 47,6 пункта.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в январе снизился до 54,7 пункта против 55,2 пункта в декабре. Аналитики ждали снижения до 54,5 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в январе, по предварительной оценке, уменьшился до 45 пунктов против 46,4 пункта в декабре. Ожидалось снижение до 44,5 пункта.

Потребительские цены в еврозоне в декабре ожидаемо снизились на 0,3% Самая сильная годовая дефляция была зафиксирована в Греции.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в январе, по предварительной оценке, опустился до минимума за семь месяцев в 50,8 пункта с декабрьских 52 пунктов. Аналитики ожидали снижения индекса до 50,3 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 46,8 пункта с 47 пунктов в декабре при прогнозе в 45,3 пункта. PMI в промышленности опустился до 57 пунктов с 58,3 пункта в декабре. Ожидалось снижение до 57,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в январе, по предварительной оценке, снизился до 47 пунктов с уровня декабря в 49,5 пункта. Аналитики ждали снижения лишь до 49 пунктов. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 46,5 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее, в промышленности — вырос до максимума за шесть месяцев: до 51,5 пункта с 51,1 пункта. Аналитики ждали значения показателей на уровне 48,5 и 50,5 пункта соответственно.