ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 23 января.

Курс доллара повысился на 99,21 копейки, составив 74,3615 рубля (73,3694 рубля на 22 января). Курс евро вырос на 1 рубль 44,1 копейки, до 90,4087 рубля (88,9677 рубля на 22 января).

На валютных торгах Московской биржи на 12:29 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 71 копейку и составил 74,55 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 91 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 90,76 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,07—74,58 рубля за доллар и 90,11—90,78 рубля за евро.