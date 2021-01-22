Минстрой России считает правильным сохранить льготную ипотеку, возможно, скорректировав этот механизм. Вместе с ЦБ и экономическим блоком правительства министерство обсудит способы поддержания спроса на жилье, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате.

«Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм. Возможно, его надо скорректировать, и в этом плане мы получили поручение президента отработать совместно с Центробанком, экономическим блоком правительства все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье и выполнить ту задачу, которая перед нами стоит до 2030 года», — сказал Файзуллин.

Президент России Владимир Путин ранее на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на то, что «в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир». Глава государства предложил обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья, в том числе с помощью увеличения его предложения.

По словам главы Минстроя, цены выросли не во всех регионах. «Сегодня стоимость строительства возросла в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, где-то в Краснодарском крае, в некоторых столицах регионов, а в основном в большинстве субъектов и понижение тоже есть», — подчеркнул он.