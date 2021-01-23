Газпромбанк и Федерация боевого самбо России запустили совместный продукт — членскую карту Федерации боевого самбо РФ — «МИР-Advanced» для членов организации, говорится в релизе финучреждения.

«Карта члена Федерации боевого самбо России — одновременно банковская карта и удостоверение спортсмена. Карта дает доступ к информационным системам федерации боевого самбо России, авторизацию в «Едином портале ФБСР», а также доступ в личный кабинет. Умный кешбэк позволяет вернуть до 10% в той категории, где было потрачено больше всего в течение месяца», — сказано в сообщении.

При открытии накопительного счета в мобильном приложении «Телекард 2.0» члены федерации могут получить дополнительный доход — до 6% годовых. Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимального остатка в течение расчетного периода. Карта также позволяет оплачивать ЖКУ, Интернет, мобильную связь и штрафы ГИБДД через интернет- или мобильный банк без комиссии.