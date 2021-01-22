Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Реалист Банка на уровне «B(RU)», прогноз по рейтингу — «негативный».

Как отмечается в сообщении АКРА, кредитный рейтинг Реалист Банка (бывшего БайкалИнвестБанка) обусловлен его слабым бизнес-профилем в сочетании с сильной достаточностью капитала, нейтральной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой ликвидности и фондирования.

Ранее рейтинг имел статус «рейтинг на пересмотре — негативный» в связи с задержанием по уголовному делу основных конечных собственников банка, а также одного из членов его совета директоров. Присвоение «негативного» прогноза по кредитному рейтингу отражает риски снижения кредитоспособности банка с учетом неопределенности дальнейшего развития данного уголовного дела, поясняют аналитики.

Они констатируют, что Реалист Банк сохраняет довольно высокие нормативы достаточности капитала. На 1 декабря 2020 года показатель достаточности основного капитала Н1.2 находился на уровне 14,9%. Качество и концентрация кредитного портфеля у банка удовлетворительные, а ссудная задолженность, просроченная более чем на 90 дней, составила 6,8% на указанную дату. При этом доля кредитного портфеля, приходящаяся на десять крупнейших групп заемщиков, составляет около 30%. Оценки достаточности капитала и риск-профиля остаются без изменений.



«Задержание основных собственников банка и члена совета директоров привело к некоторому оттоку средств клиентов, которое было компенсировано за счет средств прямого акционера — ООО «Бюрократ», контролирующего 100% капитала банка. Это позволило сохранить нормативные показатели ликвидности на достаточно высоких уровнях, однако привело к существенному росту концентрации ресурсной базы. В результате оценка фондирования была понижена до «слабой», тогда как показатель ликвидности и фондирования остался на удовлетворительном уровне», — говорится в релизе.