Минтруд РФ подготовил проект закона, которым планируется предоставить работнику право отказаться от исполнения его трудовых обязанностей в случае возникновения угрозы для его жизни и безопасности. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, передает ТАСС.

«Работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья. Такой нормы раньше не было, она впервые вводится», — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Вовченко, этот закон позволил бы снизить уровень травматизма от несчастных случаев на производстве.



«Что на выходе, мы так считаем, позволят данные изменения: это сокращение уровня травматизма от несчастных случаев на производстве, улучшение условий труда, повышение роли работника в обеспечении безопасных условий труда, защищенности права на безопасный труд», — пояснил Вовченко.