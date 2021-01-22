Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил в пятницу отметку в 75 рублей.

Максимальный курс с начала торгов составил 75,06 рубля за доллар, свидетельствуют данные Мосбиржи (минимальный — около 74,07 рубля). По состоянию на 15:52 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся около 74,96 рубля (плюс 1,11 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов).



Курс евро на указанный момент времени составлял 91,17 рубля (плюс 1,33 рубля). Максимальная достигнутая в ходе торгов отметка — 91,34 рубля за евро (минимальный курс составил около 90,11 рубля).

«В пятницу с открытия рубль оказался под давлением вновь усилившихся санкционных рисков. В частности, накануне появилась информация о том, что новый президент США Джо Байден и его администрация готовят новые санкционные меры против РФ, а кандидат на роль главы Минфина США Джанет Йеллен заявила о готовности строго исполнять все санкционные действия», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Он напоминает, что на отметке 75 рублей американская валюта в последний раз была две недели назад. В свою очередь евро вернулся к максимумам конца прошлого года.

«При этом общая ситуация на развивающихся рынках также не отличается аппетитом инвесторов к риску. Сложная эпидемиологическая обстановка в мире сохраняется, и угроза новых локдаунов и ограничений продолжает негативно влиять на настроения участников рынка, в том числе на площадках EM. Очередной порцией негативного влияния стала информация о возможности закрытия границ Великобритании из-за распространения коронавируса», — добавляет эксперт.



«В понедельник локальному рынку предстоят крупные налоговые платежи, однако в условиях санкционной напряженности поддержка рубля в рамках подготовки к выплатам в бюджет уже не будет ощущаться. Не исключено при этом, что в ближайшие дни санкционная риторика против РФ лишь усилится, что позволит иностранным валютам вернуться к уровням начала третьей декады декабря (вблизи 76 рублей по доллару и выше 92 рублей по евро)», — прогнозирует Кравченко.