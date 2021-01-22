Власти Китая одобрили создание новой фьючерсной биржи в городе Гуанчжоу на юге страны, сообщила официальный представитель комитета по контролю за ценными бумагами КНР Гао Ли.

«С одобрения Госсовета КНР комитет по контролю за ценными бумагами официально одобрил создание фьючерсной биржи в Гуанчжоу», — заявила Гао Ли, слова которой приводит агентство Синьхуа.

Она пояснила, что новая биржа будет обслуживать реальный сектор экономики, способствовать высококачественному развитию национальной экономики, играть важную роль в совершенствовании системы рынка капитала Китая.