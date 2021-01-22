Россияне в последние два месяца прошлого года активно приобретали валюту и разместили в банках 4,2 млрд долларов валютных средств, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора рисков финансовых рынков» .

В ЦБ констатируют, что в ноябре и декабре 2020 года конъюнктура мировых рынков улучшилась, что выразилось в росте глобальных фондовых индексов и сырьевых цен. Улучшение восприятия мировыми инвесторами риска привело к росту интереса инвесторов к активам развивающихся рынков и рекордному чистому притоку капитала на формирующиеся рынки в ноябре — декабре 2020 года. Повышение оптимизма инвесторов, несмотря на высокие показатели заболеваемости и появление новых штаммов коронавируса, было связано с ожиданиями постепенного улучшения эпидемической ситуации в мире на фоне готовности властей многих стран приступить к масштабной вакцинации населения от COVID-19 и расширением стимулов ведущими мировыми регуляторами. Вновь введенные локдауны не оказали столь же серьезного влияния на замедление экономической активности, как в период начала пандемии.

На российском финансовом рынке также доминировали в целом положительные тенденции. На рынке акций в последние два месяца 2020 года наблюдался рост всех отраслевых индексов (наибольший прирост показали индексы нефти и газа — 23,5%, банков и финансов — 20,9%), возобновились нетто-покупки отечественных акций иностранными инвесторами (128,7 млрд рублей за два месяца). Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка облигаций федерального займа за этот период снизилась на 0,7 процентного пункта и составила 22,7%, при этом объем их вложений увеличился на 128 млрд рублей. Доля иностранных инвесторов в ОФЗ-ПД оставалась стабильной с начала августа и находилась на уровне 37%.

На валютном рынке на фоне роста нефтяных котировок наблюдалось укрепление рубля, отмечалось возвращение средств иностранных участников на внутренний рынок по каналу «валютный своп». Покупки валюты нерезидентами на спот-рынке за последние два месяца 2020 года были небольшими и составили всего 13 млрд в рублевом эквиваленте.



«В отличие от иностранных участников, население в ноябре — декабре 2020 года активно приобретало валюту (на сумму 4,7 млрд долларов США). При этом часть купленной валюты была размещена физическими лицами в кредитных организациях: в ноябре — декабре их валютные обязательства перед физическими лицами выросли на 4,2 млрд долларов США», — говорится в обзоре.