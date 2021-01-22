Следственный комитет закончил предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, Иванову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

«Следствие по делу Иванова завершено, ему и еще одному фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела», — рассказал источник.