Следственный комитет закончил предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, Иванову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
«Следствие по делу Иванова завершено, ему и еще одному фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела», — рассказал источник.
Суд в Москве перевел под домашний арест экс-замглавы ПФР Иванова
Суд установил Иванову срок домашнего ареста до 9 июля.