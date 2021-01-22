Банк «Уралсиб» запустил новую программу автокредитования «Зеленый свет».

В рамках данного предложения заемщик может приобрести новый автомобиль по ставке от 9,9% до 14,9%, а подержанный автомобиль — по ставке от 10,9% до 15,9% годовых. Снизить процентную ставку на 2—5 процентных пунктов можно при подключении личного страхования.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика. Минимальная сумма кредита равна 100 тыс. рублей, а максимальная может достигать 5 млн рублей. Заем выдается на срок до пяти лет.



«Преимуществами данной программы являются низкая процентная ставка и возможность оформить кредит с учетом остаточного платежа», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.