Власти планируют выплачивать по 500 фунтов стерлингов (685 долларов, 50,4 тыс. рублей) всем жителям Англии, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Авторы этой инициативы надеются, что подобная дотация поспособствует самоизоляции граждан в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки, связанной и с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Такие выплаты, по информации издания, будут обходиться Великобритании в 2 млрд фунтов (2,74 млрд долларов) в месяц. Однако круг получателей помощи на безвозмездной основе хотят ограничить теми, кто не в состоянии работать из дома.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу британского Кабинета министров, только 17% людей с симптомами проходят тесты на коронавирус, в то время как другие не делают этого, чтобы избежать самоизоляции. Этот фактор, как отмечается в правительственном документе, является сейчас самым большим препятствием на пути массового тестирования. При этом, по данным The Times, только каждый четвертый проводит в самоизоляции положенные десять дней, а 15% продолжают работать. Причинами этого чаще всего называют «финансовые трудности и обязанности по уходу» за близкими.

Глава МВД королевства Прити Пател в четверг пригрозила нарушителям карантина в Великобритании новыми штрафами. Вскоре полиция сможет, по ее словам, штрафовать на 800 фунтов (более 1 тыс. долларов, свыше 80 тыс. рублей) участников вечеринок, проведение которых запрещено в связи с эпидемической ситуацией. Причем штраф будет удваиваться после каждого нарушения до максимальной суммы в 6,4 тыс. фунтов (8,7 тыс. долларов, 650 тыс. рублей).



За нарушение ограничительных мер в королевстве предусмотрены штрафы в размере от 200 до 6,4 тыс. фунтов (от 20 тыс. до 650 тыс. рублей) для физических лиц и от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (от 100 тыс. до 1 млн рублей) — для юридических. Штрафы от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов грозят также нарушителям режима самоизоляции.