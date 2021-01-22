Основные фондовые торги в России завершились в пятницу заметным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,16% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 382,92 пункта. Индекс РТС рухнул на 3,11% — до отметки 1 418,29.

Акции СберБанка подешевели на 2,51%, «Полюса» — на 1,83%, «Магнита» — на 1,81%, «Норникеля» — на 1,58%, «Яндекса» — на 1,16%, «Газпрома» — на 1,12%, Московской биржи — на 0,95%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%, Mail.ru — на 0,25%. Котировки бумаг МТС прибавили 0,03%.



«Российский рынок акций после роста в рамках общей динамики мировых бирж сокращается на угрозах геополитической повестки — и в США, и в ЕС растет возможность применения новых санкций, что не может не сказаться на котировках акций ведущих российских эмитентов, большая часть которых снижается», — комментирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Мировые фондовые площадки перешли к коррекции, — констатирует, описывая общую обстановку на рынке, аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. — Снижение вызвано новостями о распространении коронавируса в Китае, а также вялой макростатистикой из Европы и США по промышленному производству и розничным продажам… Нефть демонстрирует довольно сильное схождение вниз».

Согласно данным Емельянова, по индексу РТС наблюдается самое серьезное падение с 21 декабря. Что касается индекса Мосбиржи, то, по словам эксперта, «просадка в основных акциях частично компенсируется ростом доллара против рубля». Тем не менее «основания для развития нисходящей динамики пока нет», считает он.

«Все-таки перекупленность дала о себе знать, и как только по времени совпало сразу несколько поводов зафиксировать прибыль, инвесторы этим тут же воспользовались», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она уточняет, что индекс РТС упал более значительно, чем индекс Мосбиржи, «за счет курсовой качки».

«Перерастет ли эта фиксация прибыли в нечто большее, скажем, в падение рублевого индекса до 3 050 пунктов, а валютного — до 1 350 пунктов? Очевидно, нет — как только новая администрация Белого дома США даст отмашку для начала нового витка стимулирования, то есть нажмет кнопку «вкл.» на печатном станке для денег, все ринутся покупать с новыми силами», — рассуждает Бодрова.



«На следующей неделе сохраняется опасность развития продаж, особенно если геополитические риски для рынка РФ станут реальностью. С технической точки зрения, однако, даже рублевый индекс Мосбиржи к концу торгов отменил негативный сигнал. Краткосрочный тренд пока окончательно не определен», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.