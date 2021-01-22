Рубль существенно ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,14 рубля, что почти на 1,3 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро равнялся 91,47 рубля (плюс 1,62 рубля).



В ходе торгов курс доллара доходил до 75,17 рубля, курс евро — до 91,48 рубля (минимальные курсы составляли 74,07 и 90,11 рубля соответственно). С начала сессии было проведено 74,2 тыс. сделок с долларом на 3,7 млрд долларов и 9,6 тыс. сделок с евро на 392 млн евро.

«Для российской валюты геополитические риски вышли на первый план после периода длительного укрепления, — отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. — Приход к власти в США Джо Байдена означает новые санкции (часть из которых, касательно «Северного потока — 2», уже реализуются). В ЕС начата реализация предложений по персональным санкциям к российскому истеблишменту, также предлагается прекратить реализацию проекта «СП-2». Нефтяные котировки снижаются на опасениях сокращения спроса и роста запасов в США».

По прогнозам Тузова, «в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75—76 рублей в паре с долларом и на уровне 91—92 рублей в паре с европейской валютой».



В свою очередь аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что с учетом общего характера текущей волатильности «в понедельник произойдет откат вниз от достигнутых пиков. Доллар может отступить в верхнюю часть диапазона 74—74,5, евро — ниже отметки 91 рубль».