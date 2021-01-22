МТС Банк улучшил условия по сезонному вкладу «Бери выше». Как рассказали в банке, теперь вклад сроком на 181 день можно пополнять неограниченное количество раз в первые 30 календарных дней, сроком на 367 дней — в первые 60 дней.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей. Ограничений по максимальной сумме нет. Ставка по вкладу на 367 дней равна 5%, на 181 день — 4,75% годовых. Доходность при ежемесячной капитализации процентов составит 5,1% и 4,8% годовых соответственно.

Сумма пополнения в вышеуказанные сроки не ограничивается. Частичное снятие средств не предусмотрено.



Оформить сезонный вклад «Бери выше» можно до 31 марта 2021 года включительно. Это можно сделать онлайн в интернет-банке или обновленном мобильном приложении МТС Банка, а также в офисах кредитной организации.

