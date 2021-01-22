Росреестр намерен принять участие в подготовке законопроекта, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Ведомство при необходимости готово взаимодействовать по этому вопросу с Минстроем России, сообщил журналистам в пятницу руководитель Росреестра Олег Скуфинский, на которого ссылается ТАСС.

Минстрой России готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Инициатива предполагает запуск информационной системы учета договоров найма жилья с передачей данных в налоговые органы, что должно помочь вывести арендный рынок из тени. Внести его в Госдуму планируется до конца 2021 года.

«Росреестр готов принимать участие в подготовке законопроектов, связанных с землей и недвижимостью. Вы знаете, что приблизительно год назад в соответствии с указом президента соответствующими актами полномочия Министерства экономического развития по нормативному правовому регулированию переданы Росреестру. Мы сейчас очень часто являемся инициатором и драйвером этих законопроектов. Поэтому для нас это понятная работа», — сказал он.

По словам Скуфинского, в Госдуме готовится ко второму чтению пакет изменений в законе «О государственной регистрации недвижимости» и в ряд сопутствующих законов. Он направлен на сокращение сроков регистрации, упрощение порядка регистрации.



«Что касается обмена данными с коллегами из Минстроя, естественно, мы в этой работе готовы принимать участие и с учетом требований по информационной безопасности, и с учетом требований, которые предъявляются к межведомственному обмену», — добавил он.