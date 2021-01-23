Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о расширении перечня документов, которые ФНС может получить у банков, сообщили РАПСИ в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

Поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению.

«Поправки расширяют перечень сведений, которые налоговая инспекция сможет получать из банков. Теперь банки будут обязаны предоставлять копии доверенностей и паспортов лиц, распоряжающихся счетами. Другими словами, налоговая сможет получать данные не только о том, кто является владельцем счета, но и информацию о лицах, снимающих деньги со счета по доверенности или как-то иначе управляющих движением средств на счете», — пояснил председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Ожидается, что изменения помогут выявлять выгодоприобретателей от конкретных денежных операций, а также бенефициаров при каких-либо сделках.