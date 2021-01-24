Большинство россиян (69%) готовы получить сами или дать детям платное высшее образование. При этом 81% респондентов уверены, что дистанционное обучение ухудшает качество высшего образования. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» накануне Татьянина дня 25 января, традиционно отмечаемого в нашей стране как День российского студенчества.



Согласно исследованию, 31% россиян не согласны платить за высшее образование для себя или детей ни при каких условиях. 7% респондентов, наоборот, считают, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги.

При необходимости готовы платить за высшее образование еще 62% опрошенных.

Несмотря на то, что более двух третей россиян согласны платить за высшее образование для себя или детей, брать на эти цели кредиты готовы менее половины опрошенных (42%). 57% респондентов заявили, что не брали и не возьмут кредит на образование.

В целом россияне весьма критически оценивают дистанционное высшее образование. 81% считают, что на «удаленке» качество образования падает. При этом три четверти опрошенных не столкнулись лично с дистанционным высшим образованием из-за пандемии. 13% столкнулись с «удаленкой» как родители студентов, 8% как студенты и 3% как преподаватели вузов.

36% россиян полагают, что дистанционное высшее образование оправдано только из-за коронавируса и после пандемии его нужно отменять. 30% считают, что онлайн-образование может быть только добровольным дополнением к обычному. 28% россиян предлагают вообще запретить высшее образование в режиме онлайн. Лишь 6% россиян считают дистанционное высшее образование естественным следствием перехода многих сфер повседневной жизни в онлайн, не связанным с пандемией.

