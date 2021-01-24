Клиентам ДелоБанка стал доступен функционал, который упрощает и ускоряет работу с электронным документооборотом и частью бухгалтерских операций в интернет-банке и мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«У пользователей интернет-банка появилась возможность создавать автоматическую связь счетов и актов с входящими и исходящими платежами, составлять акты сверки за любой период работы с контрагентами прямо в личном кабинете», — говорится в релизе.

Также стали доступны обновленная функция создания выписки и возможность скопировать все реквизиты из нее в один клик.

В разделе документооборота теперь можно совершать поиск по списку входящих счетов и фильтрации исходящих счетов, актов, накладных и счетов-фактур. Это упростило отслеживание и контроль документов, отношения с контрагентами.