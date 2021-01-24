Депутат Европейского парламента от Германии Энгин Эроглу выразил обеспокоенность в связи с решением WhatsApp обновить условия пользовательского соглашения.

«Пользователей просят дать согласие на то, чтобы доступ к их данным был предоставлен и другим продуктам компании Facebook», — отметил депутат.

Он напомнил, что в 2014 году корпорация приобрела мессенджер за 19 млрд долларов. Тогда, по словам парламентария, Facebook дал обещание пользователям WhatsApp, что «данные двух приложений будут храниться по отдельности».

Еврокомиссия изучила ситуацию со слиянием компаний и пришла к выводу, что сделка была законной, добавил Эроглу. Учитывая это, он поинтересовался у представителей Еврокомиссии, какие меры принимает ЕС на фоне ситуации вокруг сохранности личной информации пользователей мессенджера.

В частности, депутат спросил, расследуют ли органы Евросоюза, отвечающие за обеспечение безопасности данных, те изменения, которые компания WhatsApp внесла в условия пользовательского соглашения. Также он обратился к ЕК с вопросом о том, не видят ли там возможности для пересмотра решения о законности слияния Facebook и WhatsApp в случае, если обещание хранить данные раздельно было «значимым фактором при утверждении сделки».

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение — в него добавили пункт о передаче личных данных пользователей мессенджера корпорации Facebook. Как отмечалось, изменения должны были вступить в силу 8 февраля. Однако впоследствии стало известно о переносе сроков внедрения нововведений на 15 мая.