Прямые иностранные инвестиции уменьшились в мире в 2020 году на 42%, а в этом году ожидается их сокращение на 5—10%. С таким прогнозом выступила в воскресенье Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает ТАСС.

Подчеркивается, что «прямые иностранные инвестиции в мире пережили коллапс в 2020 году, снизившись, согласно оценкам, на 42% до 859 млрд долларов по сравнению с 1,5 трлн долларов, которые они составляли в 2019 году». Таким образом, к концу минувшего года их объем был более чем на 30% меньше, чем после мирового финансового кризиса 2009 года, и соответствовал уровню 90-х годов прошлого века.

«Глобальные потоки ПИИ останутся слабыми в 2021 году», — заявил на брифинге в Женеве директор департамента инвестиций и предприятий ЮНКТАД Джеймс Жан. Согласно прогнозам ЮНКТАД, ПИИ уменьшатся на 5—10%. «На мой взгляд, глобальное уменьшение ПИИ достигнет «дна» в 2021 году, а реальное восстановление начнется в 2022-м», — подчеркнул Жан, пояснив, что на объем ПИИ влияет ряд негативных факторов, в частности «риски, связанные с последней [к настоящему моменту] волной пандемии».

В странах с переходной экономикой за минувшие 12 месяцев был зарегистрирован резкий спад прямых иностранных инвестиций — на 77% до 13 млрд долларов. «Это самый низкий уровень, зафиксированный в регионе с 2002 года. В Российской Федерации приток ПИИ упал с 32 миллиардов долларов в 2019 году до 1,1 миллиарда. Пандемия коронавируса вкупе с исторически низкими ценами на нефть оказали давление на инвестиции, приведшее к их снижению», — констатировал Жан.

В ЕС прямые иностранные инвестиции сократились в 2020 году на две трети: с 373 млрд до 110 млрд долларов. Спад зарегистрирован в 17 странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию и Австрию. Снижение было отмечено также в США — на 49% до 134 млрд долларов.



В то же время в Китае был зафиксирован рост ПИИ на 4%, в Индии — на 13%. В целом в развивающихся странах спад был менее сильным (минус 12%), чем в промышленно развитых государствах (минус 69%).