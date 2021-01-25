Больше 60% российских студентов планируют стать предпринимателями, показал опрос группы компаний «Эфко» и АНО «Россия — страна возможностей», который есть у РБК .

Открыть свое дело в ближайшее время хотят 23% участников исследования. Основная часть (42%) собирается заняться этим через несколько лет, успев получить необходимый опыт. Еще 19% студентов отметили, что станут бизнесменами не раньше чем через пять лет. Уже ведут собственный бизнес только 4% опрошенных.

Опрос проводился онлайн с 13 по 20 января 2021 года среди 10 083 студентов колледжей, бакалавров и магистров российских вузов.

Самыми перспективными отраслями для открытия своего бизнеса студенты назвали сферу услуг (19%), торговлю (14%), искусство и моду (11%), культуру и творчество (10%), а также маркетинг (8%).

Среди респондентов 83% считают, что для успеха в предпринимательстве стоит иметь бизнес-образование. Практически все студенты (94%) уверены в пользе для будущей работы стажировок во время учебы.

Самым важным для предпринимателя качеством учащиеся вузов и колледжей назвали целеустремленность, ее выделили более половины опрошенных. В тройку лидирующих качеств также вошли умение договариваться (41%) и трудолюбие (39%). Большинство (71%) заявили, что пол не влияет на успехи в предпринимательстве.

