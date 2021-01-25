Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 45 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 47 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,75 рубля (минус 55 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 91,02 рубля (минус 60 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается попытка укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, пара доллар/рубль будет отступать в район 75 рублей. В дальнейшем внешний фон и, в частности, ситуация на рынке энергоносителей могут ухудшиться, в результате чего американская валюта попытается отыграть часть утренних потерь и удержать позиции в диапазоне 75—77,5 рубля, который может стать актуальным в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар/рубль закрыла минувшую неделю на локальных максимумах года — чуть ниже 75,3. При этом несколько последних дней шли мощные распродажи ОФЗ, что также говорит об уходе инвесторов из рублевых активов. На открытии торгов рубль также может предпринять попытки коррекционного роста, но, скорее всего, на этой неделе мы увидим как минимум штурм сильного сопротивления по паре в районе 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.