Центральный банк Сирии заявил о вводе в оборот новой банкноты номиналом в 5 000 сирийских фунтов, на которой изображены сирийский солдат и барельеф храма в Пальмире, разрушенного террористами.

ЦБ Сирии в пресс-релизе в Facebook сообщил, что ввод новой банкноты обусловлен «изменениями в экономике и необходимостью удовлетворить запросы рынка». Банкнота обладает несколькими степенями защиты, утверждает банк.

На аверсе банкноты в 5 000 фунтов (около 4 долларов по курсу ЦБ Сирии) изображен сирийский солдат, отдающий честь флагу САР. На реверсе изображен, согласно сообщению ЦБ, «барельеф из храма Баалшамин в Пальмире с солнцем, орлом и веткой оливы». Храм II в. н. э. был уничтожен в 2015 году боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).