Глава ВТБ Андрей Костин рассчитывает на возвращение российской экономики к докризисным значениям к осени 2021 года. Об этом банкир заявил на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая проходит в режиме онлайн.

«Мы надеемся, что осенью российская экономика вернется к докризисному уровню», — сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что восстановительный рост российской экономики возобновится весной 2021 года и может пойти достаточно быстро по мере нормализации ситуации с коронавирусом.