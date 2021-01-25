Глава ВТБ Андрей Костин видит возможность образования «пузырей» на финансовом рынке из-за завышенных ожиданий компаний, занимающихся цифровыми технологиями, по дальнейшему росту спроса на их продукцию. Об этом банкир заявил на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая проходит в режиме онлайн.

«Мы видим, что некоторые цифровые компании, которые никогда не имели положительного финансового результата, сейчас торгуются на бирже с миллиардными долларовыми стоимостями. <…> И есть много ожиданий, я думаю, спекулятивных, которые могут привести к образованию финансовых «пузырей». Цифровые компании сейчас используют ситуацию, когда все ожидают, что в следующем году будет очередной рост цифровых продуктов и цифровых компаний. Я думаю, в этом отношении следует быть очень осторожными», — сказал Костин.

Кроме того, банкир отметил возможные риски продолжительной мягкой денежно-кредитной политики. По мнению главы ВТБ, существующая «очень мягкая денежно-кредитная политика не должна продолжаться слишком долго», так как в противном случае деньги будут терять свою стоимость.