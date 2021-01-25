Виртуальные помощники семейства «Салют» от «Сбера» осваивают инвестиции, следует из сообщения кредитной организации.

«Сбер», «Джой» и «Афина» — виртуальные ассистенты «Сбера», исполняющие голосовые команды пользователя, — обрели навыки инвестирования», — говорится в релизе.

Так, умные помощники научились:

осуществлять навигацию на открытие и пополнение брокерских счетов, а также на тарифы брокерского обслуживания;

рассказывать о курсах акций российских и иностранных эмитентов, торгующихся на Московской бирже, а также отображать изменение цены последней сделки по отношению к предыдущему дню;

предоставлять информацию о значениях 11 российских фондовых индексов (Мосбиржи, РТС, нефти и газа, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлов и добычи, финансов, потребительского сектора, химии и нефтехимии, транспорта, а также индекса московской недвижимости «ДомКлик»);

объяснять финансовые термины;

производить вычисления (как на калькуляторе, только голосом).

Виртуальные ассистенты семейства «Салют» доступны на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях «СберБанк Онлайн» и «Сбер Салют», а также в смарт-устройствах под брендом «Сбер» — смарт-дисплее SberPortal и ТВ-приставке SberBox.

